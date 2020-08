Schillerkiez in Neukölln

Bei einer Demonstration anlässlich der angekündigten Räumung der linken Kiezkneipe "Syndikat" in Berlin-Neukölln ist es am Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen.

Aus dem Aufzug heraus sei bereits kurz nach Beginn Pyrotechnik gezündet und mit Steinen auf Polizisten geworfen worden, teilte die Polizei über Twitter mit. Es seien auch Polizisten bei der Demo verletzt worden, hieß es.



Da er nicht ausreichend auf die Teilnehmer habe einwirken können, habe der Veranstalter der Demo diese daraufhin beendet.



Nach Polizeiangaben nahmen insgesamt 2.000 Menschen an der Demonstration unter dem Motto "Kiezkultur von unten Verteidigen – Syndikat erhalten" teil.



Grund für die Demo war ein Gerichtsurteil von Ende November vergangenen Jahres, in dem die Schließung der Kneipe "Syndikat" im Neuköllner Schillerkiez verkündet wurde. Am 7. August soll das Urteil vollstreckt werden. Die linke Szene hatte deshalb zu Protesten aufgerufen.