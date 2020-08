Bei dem Treffen im Estrel Hotel in Neukölln will sich die Partei, die im Berliner Senat gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, mit den sozialen Folgen der Corona-Krise beschäftigen. Zudem soll es um Vorbereitungen für die Abgeordnetenhauswahl in gut einem Jahr gehen.

Als erste Berliner Partei in diesem Jahr kommt die Linke am Samstag ab 10 Uhr trotz Corona-Pandemie zu einem nicht-virtuellen Parteitag zusammen.

Für Streit bei den Delegierten dürfte der Deal mit dem Karstadt-Besitzer Signa sorgen. Um möglichst viele Karstadt-Filialen vor der Schließung zu retten, war der Senat dem Signa-Konzern weit entgegengekommen, auch beim umstrittenen Neubau der Karstadtfiliale am Herrmannplatz nach historischem Vorbild.

Per Dringlichkeitsantrag wollen die Linken in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln daran erinnern, dass die Partei dieses Projekt, genauso wie die Signa-Neubauten am Alexanderplatz und am Ku'damm, ablehnt. Das dürfte auch unangenehm für den linken Kultursenator Klaus Lederer werden: Er hatte den Deal mit Signa mitgetragen.