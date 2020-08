Unterricht in voller Klassenstärke – so läuft es momentan. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, soll es eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht geben. Aber dafür fehlen oftmals die Voraussetzungen. Von Kirsten Buchmann und Matthias Schirmer

"Da hakt es noch ganz schön", sagt Stephan Witzke – und meint die digitale Schule. Witzke ist Vorstandsmitglied der Schulleitervereinigung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Rektor in Neukölln. Um den digitalen Unterricht voranbringen zu können, fehlt ihm an seiner Schule etwa noch ein neuer Server: "Ich möchte für alle Schüler und Lehrer das Office-Paket kaufen, aber ich kann es nicht installieren, weil der Vertrag für den Server ausläuft."

Seine Grund- und Förderschüler sollen erst einmal Basiswissen lernen: Wie melde ich mich am Computer an, wie lade ich eine Aufgabe für den Lehrer hoch? Denn die Kinder sollen dann Aufgaben in Mathe, Deutsch oder Englisch auch online bewältigen können - in Corona-Zeiten, wenn nötig, im Fernunterricht.

Andernorts ist die Kritik noch härter: "Setzen. Sechs" – so zensiert ein Gymnasiallehrer anonym im rbb Inforadio-Chat die Senatsschulverwaltung. Seit langem schaffe diese es nicht einmal, Zeugnisvorlagen als bearbeitbare PDF-Dateien zu liefern. Stattdessen kämen sie in Formaten, die an schulischen Rechnern gar nicht benutzt werden dürften. Ein Hybrid-Unterricht – also eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht - sei weder vom Stundenplan her noch technisch auf eine Weise möglich, dass die Zuhausebleibenden sich darauf verlassen könnten. Die Schulen hätten oft keinen ausreichenden Breitband-Anschluss.