Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben am Samstag in Berlin für einen nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen demonstriert. Rund 30 junge Menschen versammelten sich am Nachmittag in Kostümen von bedrohten Tierarten vor dem Brandenburger Tor.

Diese wurden dann symbolisch von Männern mit Anzügen in die Wüste geschickt - dazu dienten auf dem Pariser Platz ein Trampolin, ein Katapult mit einem Rettungsring und eine Plane mit Sand. "Nicht nur wir kapitulieren uns in den Untergang, sondern reißen auch die Natur mit uns", schrieben die Aktivisten auf Twitter zur Aktion.