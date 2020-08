Gedenken an Opfer des sowjetischen Speziallagers in Sachsenhausen

In der Gedenkstätte Sachsenhausen ist am Sonntag an die Einrichtung eines sowjetischen Speziallagers in dem vorherigen Konzentrationslager erinnert worden. Zum Gedenken versammelten sich unter anderem acht ehemalige Häftlinge sowie Politiker und Angehörige der Opfer auf dem Friedhof am ehemaligen Kommandantenhof. Dort ruhen mehr als 7.000 Opfer des Speziallagers in Massengräbern.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, man müsse die Sensibilität für die dort verübten Verbrechen schärfen. Viel zu lang seien die sowjetischen Speziallager nur als angemessene Antwort auf unvorstellbare NS-Verbrechen dargestellt worden, die von Deutschen verübt wurden. Zu den Opfern in dem Speziallager hätten aber auch viele Unschuldige gehört.