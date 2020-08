Bild: rbb|24 / Schneider

Fünf Jahre "Wir schaffen das" | Der Bürgermeister - "Wir sind nah dran, aber wir sind nie fertig"

31.08.20 | 07:55 Uhr

Schwedt in der Uckermark war lange Zeit auf Schrumpfkurs. Dann kamen 2015 und 2016 Hunderte Geflüchtete in die Stadt. Das war nicht einfach, sagt Bürgermeister Jürgen Polzehl und erzählt, was aus seiner Sicht für Integration am wichtigsten ist.

Als wir 2015 erfahren hatten, dass wir Flüchtlinge zugewiesen bekommen, haben wir uns in die Sporthalle gestellt, die Bürger eingeladen und informiert. Es gab viel Widerstand. Im Nachgang haben wir erfahren, dass dort die organisierte Rechte aufgetreten ist. Wir mussten ganz schön dagegenhalten, es war hart. Trotzdem war der Dialog richtig und wichtig, um ein Ventil zu bieten, früh aufzuklären und der Demokratie Genüge zu tun. Wir hatten eine nicht benötigte Schule als Notunterkunft vorbereitet und warteten dort, als der erste Bus kam. Es gab in der Unterkunft noch keine Bettgestelle, sondern nur Matratzen, weil alles so schnell gehen musste. Als die Leute im ersten Bus das gesehen haben, wollten sie wieder wegfahren. Der Standard war vielleicht nicht wie erwartet, noch dazu irgendwo auf dem flachen Land, weit weg von allem. Der Start mit den Geflüchteten war nicht glatt, sondern schon holprig.

Zur Person rbb|24 / Schneider Schwedts Bürgermeister - Jürgen Polzehl (SPD) geboren 1953 in Zerpenschleuse (Barnim) wuchs in Schwedt auf, arbeitete zunächst als Chemiefacharbeiter, später als Ingenieur für Verfahrenstechnik beim Petrolchemischen Kombinat (PCK), der noch heute existierenden Ölraffinerie in Schwedt ab 1989 bei der Stadtverwaltung Schwedt, zunächst für Wirtschaftsförderung zuständig

seit 2005 Bürgermeister, 2013 wiedergewählt 2021 geht Polzehl in Rente



"Wir haben hier genug Wohnraum in kommunaler Hand"

Dennoch waren wir danach schnell auf einem guten Weg. Wir haben die Leute aus der Stadtgesellschaft und den Unterkünften immer wieder an den Tisch gebracht und mit ihnen geredet, um die einzelnen Interessen zusammenzubekommen. Es ging Schlag auf Schlag: Wir haben eine zweite Notunterkunft in einer Sporthalle geöffnet. Dann haben wir zum Glück sehr bald Leute dezentral in Wohnungen vermitteln können. Das war eine bewusste Entscheidung, um eine Blockbildung zu vermeiden und stattdessen eine Durchmischung zu erreichen. Es hat gut geklappt, weil wir hier genug Wohnraum, noch dazu in kommunaler Hand, haben. Das bringt aber auch eine Schwierigkeit mit sich: Manche Geflüchtete geraten vollkommen aus dem Blick, wenn man sie für Integrationsangebote erreichen will. An zentralen Orten oder in einem Aufgang, in dem mehrere geflüchtete Familien in einem Haus wohnen, können Sie am schwarzen Brett einen Zettel aufhängen und der wird gelesen. Das geht jetzt nicht mehr, wenn die Menschen im ganzen Stadtgebiet leben.

"Das ist jetzt eben so"

Der erste Eindruck, den ich damals von den Menschen hatte, die nach Schwedt gekommen sind: Das waren Suchende. Man sieht jemandem ja nicht an, welchen Bildungsgrad er hat, welche Träume, welche Motivation, was er mitgemacht hat. Man hat aber gesehen, dass sie Veränderung suchen, vielleicht einen Halt, eine Perspektive, eine Zukunft. Ich denke, die Ausstrahlung von Deutschland in diese Regionen ist, dass man hier gut leben kann. Daran wollten die Geflüchteten teilhaben, auf unterschiedliche Art. Manche haben sich das Leben hier einfacher vorgestellt und sind frustriert, andere haben gewusst, dass es schwer wird, und haben sich von Beginn an reingehängt. Wieder andere haben sich mit dem Status Quo arrangiert. Das ist das vielschichtige Leben, wie bei uns auch. Nachdem die Leute erstmal da waren, kam kaum noch Widerstand. Es gab in den letzten Jahren Probleme mit Rechtsradikalen, das will ich gar nicht bestreiten, aber diese Probleme waren vor 2015 noch viel schlimmer. Unser Netzwerk, das sich da gebildet hat, war deutlich stärker, es war und ist bis heute Gold wert. Das Wort Willkommenskultur ist vielleicht abgedroschen, es gab mehr die Einstellung: 'Das ist jetzt eben so und wir haben auch eine Chance'.

Das Schrumpfen aufgefangen: Die Ölstadt Schwedt hat seit DDR-Zeiten fast die Hälfte der Einwohner verloren. Inzwischen ziehen wieder mehr in ihre Heimat zurück, als wegziehen. Bild: rbb|24 / Schneider

"Man braucht eigentlich eine Eins-zu-eins-Betreuung"

Wir sind durch die Entwicklung in der Region demographisch nicht gut aufgestellt, das ist so. Seit fünf Jahren habe ich eine 30 vor dem Komma (etwa 30.000 Einwohner, d.Red.). Wir verlieren immer noch 100 Einwohner im Jahr, das ist der Sterbeüberschuss. Aber früher waren es jährlich 2.000, ich habe heute mehr Zuzug als Wegzug. Das große Schrumpfen haben wir abfangen können und das ist eine gute Entwicklung. Früher, als Schwedt zu DDR-Zeiten so schnell gewachsen ist, sind alle zum ungefähr gleichen Zeitpunkt in die Stadt gezogen, haben ihre Wohnungen bezogen und ihre Karriere in der Öl- oder Papierindustrie gestartet. Diese Generation geht jetzt in die Pflegeheime und die historisch gewachsene Sozialstruktur gerät in Schieflage. Da waren die Geflüchteten schon eine Bereicherung.

Drei Stellen hat die Stadt Schwedt gefördert bekommen, die Mitarbeiter helfen, Geflüchtete in Arbeit zu vermitteln und organisieren Fortbildungen wie Computerkurse. Bild: rbb|24 / Schneider

Viele Bürger haben das erkannt und gesagt: Warum denn nicht, wenn sie von Anfang an richtig beschult werden und wir sie in Wohnungen unterbringen, vielleicht bleiben sie dann bei uns. Da haben sehr viele Ehrenamtliche angepackt und gesagt: Wir helfen mit. Das macht mich in meiner Stadt stolz. Aber es bringt mich auch zu einer Erkenntnis aus den letzten fünf Jahren: Man braucht eigentlich eine Eins-zu-eins-Betreuung, weil die Lebensumstände der Asylbewerber hier so differenziert sind und kein Fall wie der andere ist. Wir haben Gott sei Dank seit langem Patenschaften für Geflüchtete in unserer Stadt. Da geht es darum, dass man mal einen Behördenbrief liest, mit denen kommuniziert – und Missverständnisse ausräumt, bis heute.

"Langfristig engagieren und Rückschläge hinnehmen"

Schwierig ist die Integration von Frauen, aufgrund der Rolle in anderen Kulturen, sagen diese Paten. Es hakt da an Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass es keine Integrationskurse mit Kinderbetreuung gibt, dann können die Frauen nicht kommen. Somit bleibt nur große Eigeninitiative der Frau, um wirklich einen Sprung zu machen, die Sprache zu lernen und unabhängiger zu werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass das meist nicht ausreicht.

Heute neue Integrationshelfer zu finden, ist deutlich schwieriger geworden, besonders bei der jungen Generation. Die Interessenlagen der Jungen sind heute noch individueller, was nicht heißt, dass sie sich nicht für soziale Projekte einsetzen würden, im Gegenteil. Aber Hilfe bei der Integration ist eben anders, sie dauert länger und es gibt nicht gleich sichtbare Ergebnisse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Zur Hochphase von Corona war die Grenze zu Polen geschlossen, der Grenzübergang geht ja mitten durch die Stadt. Wir hatten einen Lkw-Stau wie ich ihn lange nicht gesehen habe. Auf einmal standen da in Zweierreihen Laster. Die Bürger, auch Jugendprojekte, haben sich um die Lkw-Fahrer gekümmert und ihnen Wasser und Snacks gebracht. Das ist sehr konkrete, sichtbare Hilfe, sie waren schnell die Guten. Das funktioniert. Sich aber langfristig zu engagieren und Rückschläge hinzunehmen, ist Kärrnerarbeit.

"Sie versuchen, aus Schwedt wegzuziehen"

Die größte Herausforderung ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Wir haben hier immer noch eine Arbeitslosigkeit von etwa zehn Prozent, deutlich niedriger als früher, aber immer noch überdurchschnittlich hoch. Da ist klar, dass nicht alle, die hier bleiben, vor Ort Arbeit finden werden. Wir unterstützen die Geflüchteten bei der Jobsuche, bieten Computerkurse, schreiben Bewerbungen mit ihnen. Viele von ihnen sind auch im Bundesfreiwilligendienst untergekommen, also 'Bufdis'. Einer unserer drei zuständigen Mitarbeiter ist selbst geflüchtet und spricht arabisch, was ein großer Vorteil ist, um die Menschen zu erreichen. Die Stellen in der Ölraffinerie (PCK, d.Red.) und der Papierfabrik kommen bisher nicht in Frage, weil das hochspezialisierte Jobs sind. Den Zugang zu bekommen, wenn man nicht in dieser Kultur ausgebildet wurde, ist schwer. Was sehr gut funktioniert hat, sind Sicherheitsdienst, Wachschutz, Dienstleistungen, Koch, die Gastronomie sucht händeringend Leute.

Der größte Teil der Geflüchteten hier kommt aus Syrien. Bei denen, die sehr aktiv sind und bei der Integration schon einen Schritt weiter, haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie versuchen, aus Schwedt wegzuziehen. Sie schreiben Bewerbungen für Jobs und Wohnungen in Berlin oder NRW, meistens weil dort Menschen aus der alten Heimat sind, die sie kennen. Da sind die Paten, die sie hier in Schwedt betreuen, dann sehr enttäuscht.

"Gelernt, damit zu leben"

Dass Integration so ein langwieriger Prozess sein würde, hätte ich mir damals auch nicht vorgestellt. Man denkt ja: Wenn Leute kommen, ist die Eigeninitiative immer größer als das Eingreifen des Staates. Aber es hat sich schnell gezeigt: Damit es für beide Seiten klappt, ist viel Arbeit nötig. Die Stellen, die mir zur Betreuung der Menschen erst vor zwei Jahren bewilligt und gefördert wurden, hätte ich gleich am Anfang gebraucht. Dann hätte man die Leute früher richtig auf den Weg bringen können. So war es ein zu großer bürokratischer Aufwand und ungeheuer kompliziert. Inzwischen hat sich das besser angepasst. Aber wir mussten uns alles mühsam erarbeiten.

Was ich persönlich gelernt habe: So eine Situation braucht Führung und verstärktes Engagement der Spitze, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei ist meiner Erfahrung nach ganz wichtig: Führung nicht durch die bloße Ansage "Das machen wir so", sondern Führung durch Fragen. Man kommt wirklich weiter, wenn man Fragen stellt. Wir wissen ja, dass nicht alle Gesetze und Vorschriften zusammenpassen. Also muss man die Leute an einen Tisch holen und fragen, wie es gehen könnte und ob es vielleicht so oder so möglich wäre? Dann kann man die Leute erstmal losschicken und sie nach einer gewissen Zeit wieder fragen. Glauben Sie mir: Das ist so erfolgreich, viel besser, als wenn ich sagen würde, ich will das jetzt so oder so haben. Ob wir es geschafft haben? Geschafft würde ich nicht sagen. Wir haben gelernt, damit zu leben. Zuzug ist heute Alltag, er gehört zum Wandel einer Stadt. Geschafft hieße aber fertig. Fertig wäre, wenn alle Arbeit haben, wenn jeder seinen Wunsch-Kindergartenplatz kriegt oder so. Wir sind nah dran, aber wir sind nie fertig. Deshalb würde ich sagen: Wir haben es bewältigt, und wir haben die entsprechenden Netze in der Zivilgesellschaft gespannt. Die tragen auch heute noch. Das ist unsere große Errungenschaft.

Gesprächsprotokoll: Sebastian Schneider, rbb|24