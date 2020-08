Im Fall eines aus Berlin abgeschobenen Afghanen hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) nach eigenen Worten nicht gewusst, dass der Mann zuvor Opfer eines mutmaßlich rassistischen Angriffs geworden war und der Prozess um den Angriff noch nicht abgeschlossen ist. "Dass der Mann Nebenkläger war, beziehungsweise Opfer einer Straftat 2017 geworden war, wusste ich bei meiner Entscheidung nicht", sagte Geisel am Freitag dem rbb.

In dem Strafverfahren am Amtsgericht Tiergarten wird ein Berliner Polizist beschuldigt, gemeinsam mit zwei anderen Tatverdächtigen den Afghanen am 5. April 2017 zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt zu haben. In dem Prozess war der Angegriffene Nebenkläger. Zurückgeholt werden, wie es der Flüchtlingsrat Berlin fordert, soll der Mann aber laut Geisel nicht.