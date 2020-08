Anschlagsserie in Neukölln: Geisel will externe Ermittler holen

Rechtsextremismus in Berlin

Nachdem die Ermittlungen zu der rechtsextremistischen Anschlagsserie in Neukölln weitgehend erfolglos geblieben sind, will Berlins Innensenator Geisel nun eine Kommission in der Polizei einrichten. Diese soll allerdings nur aus externen Ermittlern bestehen.