Plagiate in Doktorarbeit

Dass Bundesfamilienministerin Giffey in ihrer Doktorarbeit Plagiate nutzte, ist bewiesen. Die FU Berlin erkannte ihr den Titel jedoch nicht ab, sondern sprach nur eine Rüge aus. Das war Unrecht, lautet das Fazit eines neuen Gutachtens. Die Opposition spricht von Bevorzugung.

In dem Gutachten, das die AfD-Fraktion beim Wissenschaftlichen Parlamentsdienst in Auftrag gegeben hat, heißt es: Eine Rüge, wie sie Bundesfamilienministerin Giffey für ihre Doktorarbeit von der FU Berlin erhielt, sähen weder das Berliner Hochschulgesetz noch die Promotionsordnungen der Unis vor. Die Einschätzung ist allerdings nicht neu, sie wurde zuvor bereits in Wissenschaftskreisen kritisch diskutiert.