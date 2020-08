Am Dienstagabend wurde die Berliner Stadtautobahn A100 vom Dreieck Neukölln bis Tempelhofer Damm in beiden Richtungen voll gesperrt. Etwa 300 Menschen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und die Autobahn zu Fuß verlassen. Ursache dafür war ein mutmaßlich islamistischer Anschlag, bei dem ein Autofahrer absichtlich mit mehreren Verkehrsteilnehmenden kollidierte und sechs Menschen teils schwer verletzte. Neben Spezialisten des Landeskriminalamtes und der Feuerwehr waren auch Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, angeleitet von DRK-Kreisgeschäftsführer für Schöneberg-Wilmersdorf, Hardy Häusler.

Die blieben zunächst einmal stehen. Die Situation stellte sich so dar, dass eine vermeintliche Gefahr von diesem einen Fahrzeug mit der Kiste auf dem Dach ausging. Insofern ist die oberste Priorität, die Gefahr von den Menschen vor Ort abzuwenden und die Personen schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich herauszuführen. Da eine dreispurige Autobahn, die sich gerade im Stau befindet, nicht so schnell evakuieren lässt, indem man die Fahrzeuge rückwärts fährt oder wendet, hat sich die Polizei entschieden, die Menschen aussteigen und zu Fuß den Gefahrenbereich verlassen zu lassen.

Hardy Häusler: Von uns kamen rund 40 Einsatzkräfte, die zunächst die Lage erkundet haben. Das heißt, man spricht mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr, wie er die Situation erlebt, was er jetzt mit dem zeitlichen Vorsprung, den er hat, für Entscheidungen getroffen hat und wie er es gerne haben möchte. Im diesem konkreten Fall haben wir eine Betreuungsstelle am Innsbrucker Platz eingerichtet. Dort haben wir jene, die ihre Fahrzeuge im Gefahrenbereich stehen lassen mussten und zu Fuß kamen, aufgenommen.

rbb: Wie viele Ersthelfer waren am Dienstag im Einsatz und was haben sie konkret gemacht?

Koordiniert bedeutet, dass wir zunächst einmal alarmiert werden müssen. Das ist in diesem Fall durch den Einsatzleiter der Berliner Feuerwehr erfolgt, der vor Ort war. Meine Aufgabe war es dann, die Einsatzkräfte, die angefordert worden sind, zunächst einmal zu alarmieren und dann dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell an die richtigen Einsatzorten gelangen.

Sie haben den Einsatz auf der A100 am Dienstagabend koordiniert. Was können wir uns darunter vorstellen?

Das klingt leichter, als es wahrscheinlich in der Realität ist.

Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen bei diesem Schnelleinsatzgruppen-Betreuungsdienst, wie wir ihn nennen. Wir müssen also zunächst schauen, wie wir die Menschen erreichen. Wir haben zwar Alarmierungssysteme und setzen alles in Gang, damit die Helfer schnellstmöglich zum Einsatzort kommen. Aber sie kommen von zu Hause oder von der Arbeit, fahren dann erst in ihre Unterkünfte und ziehen sich die Einsatzbekleidung an, bevor sie in die Fahrzeuge steigen und dorthin fahren, wo sie gebraucht werden.