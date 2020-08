www.imago-images.de/Contini Video: rbb|24 | 07.08.2020 | Material: Helena Daehler | Bild: www.imago-images.de/Contini

"Syndikat"-Räumung - Dutzende Festnahmen bei Auseinandersetzungen in Neukölln

07.08.20 | 08:10 Uhr

In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht vor der geplanten Räumung der Kiezkneipe "Syndikat" zu Krawallen gekommen. Die Polizei sprach von Festnahmen "im mittleren zweistelligen Bereich". Außerdem wurden Barrikaden in Brand gesetzt.

Bei Protesten gegen die geplante Räumung der seit längerem umkämpften Kiezkneipe "Syndikat" in Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zum Freitag zahlreiche Festnahmen gegeben. Polizeisprecher Thilo Cablitz sprach am frühen Morgen von einer Zahl "im mittleren zweistelligen Bereich". Es habe "Inbrandsetzungen" und Sachbeschädigungen gegeben. Cablitz sprach von einer "emotionalisierten" Stimmung. Teilweise seien Menschen vermummt gewesen.

Räumung soll um 9 Uhr stattfinden

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 700 Kräften im Einsatz. Auch ein Hubschrauber kreiste zeitweise über dem Ort. Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigten, wie sich Demonstranten und Polizisten gegenüberstanden. Darauf waren auch Rangeleien und einzelne abgeschossene Feuerwerkskörper zu sehen.



Die Kneipe soll am Freitagmorgen um 9 Uhr geräumt werden. Linke und linksextreme Gruppen hatten Proteste und Blockaden angekündigt. Die Polizei stellte bereits am Donnerstag Absperrgitter auf, um Sitzblockaden auf der Weisestraße im Schillerkiez zu verhindern. Nur Anwohner wurden durchgelassen.



Mietpreise im Schillerkiez explodiert

Die Kneipe hat seit längerer Zeit keinen Mietvertrag mehr, die Betreiber wollen aber nicht ausziehen. Allerdings geht es Unterstützern nicht nur um das Lokal: Die Mieten im Schillerkiez sind seit Öffnung des nahe gelegenen Tempelhofer Feldes explodiert.



Bereits am vorigen Samstag hatten linksextreme Randalierer bei einer Demonstration gegen die geplante Räumung Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Mehrere Polizisten wurden verletzt.



