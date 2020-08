Peter Brandenburg Mittwoch, 12.08.2020 | 17:54 Uhr

Ja, das hätten Sie und der Berufslinke Dortmunder Ex - Kneipenwirt Olaf gerne! Wie auch in vielen anderen Parteien werden hier ungelernte Nichtsnutze nach oben gespült, die ohne Ämter niemals ein vergleichsweise hohes Einkommen erzielen könnten. Das es aufgrund mangelnder Intelligenz dann auch an Benehmen und Streitkultur fehlt, liegt nah. Gegenüber Betrügern (Giffey Doktorarbeit plus Ehemann) ist sie trotzdem noch die Alternative für Berlin.