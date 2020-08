Sven Dienstag, 04.08.2020 | 16:26 Uhr

Am 6. Juni hatten 15000 „Anti-Rassismus“-Demonstranten in Berlin jegliche Corona-Beschränkungen ignoriert, sich in drückender Enge versammelt und Gewalt gegen die Polizei ausübt, zeigte sich SPD-Esken auf Twitter begeistert: „Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa Solidarität für BLM.

Dieses WE legte Esken völlig entgegengesetzte Maßstäbe an die Demonstration in Berlin gegen Corona-Maßnahmen, bei der in ähnlicher Weise gegen die Auflagen verstoßen wurde. Sie schrieb auf Twitter: Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle.

Wenn das kein Populismus ist!