Wer will sonst schon einen Senatsposten für wenige Monate haben - noch dazu mit einem hochexplosiven Thema, das es vor Gericht zu verantworten gilt: dem Mietendeckel? Sehr verständlich also, dass vor allem die Opposition wenig wohlmeinende Worte für den designierten Senator übrig hat. Er gehört zum "System Lompscher", sagt die CDU. Er hat die Linkspartei hinter sich. Was also soll sich da schon ändern?

Ja, da ist was dran. Die Linke tut sich schwer mit dem Neubau. Viele in der Partei setzen privaten Neubau mit Rendite und Raffgier gleich. Das ist zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen, Beispiele gibt es dafür leider viel zu viele in der Stadt - aber es schert eben doch alle, die investieren wollen, zu Unrecht über einen Kamm.

Und allein da ist es schon bemerkenswert, dass Sebastian Scheel nicht nur erklärt, dass der Wohnungsbau nun stärkeres Gewicht erhalten soll, sondern auch, dass er betont: Auch die Privaten seien Partner, ohne sie gehe es beim Neubau nicht.