"Der beispielhafte Abgang der Katrin Lompscher"

Martina Berlin Montag, 03.08.2020 | 19:00 Uhr

Sie irren sich Herr Marcel F der Sie noch einmal Frau Lompscher toppen wollen. Die Messe ist gelesen. Gibt nichts mehr abzusahnen für Sie.

Anders als Sie hier glauben machen wollen wird der Bürger bei Steuersäumigkeit auch nicht auf den Dorfplatz getrieben und gelyncht. Juristisch gesehen ist auch noch gar nicht klar, was Sie hier in der Manier des Lynchgerichts zum Besten geben: Ob 3 Jahre Steuersäumigkeit Steuerhinterziehung ist.

Aber vielleicht erklären Sie auch mal besser, weshalb Sie darauf hoffen, das in der Demokratie die Volksvertretung nicht mehr die grundlegenden gesellschaftlichen Ressourcen kontrollieren können soll. Welches Interesse haben Sie, das Börsenkurse und anonyme Eigentümer den Grund und Boden in den Städten und auch in der Landwirtschaft im Interesse von Aktienkursen kontrollieren?

Weshalb sollte ich dann noch politische Aufsicht und Gesetzgebung wählen können?