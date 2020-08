dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 26.08.2020 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Patrick Pleul

Kommentar | Kohledebatte im Landtag - Fürchtet euch nicht!

26.08.20 | 17:46 Uhr

Unmittelbar nach der Sommerpause widmete sich der Brandenburger Landtag am Donnerstag dem Strukturwandel in der Lausitz - einem Topthema. Nach diesem Auftakt ist es wichtig, dass die Landespolitiker in einen engagierten Dauerlauf übergehen, meint Andreas Rausch.

Wenn noch Zweifel waren unter den Lausitzern, wenn noch Skepsis herrschte oder gar Angst um die eigene Zukunft ohne Kohle - zwischen zehn und elf Uhr am Vormittag des 26. Tages im August müssen sie zerstoben sein. Denn der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, frisch aus der Sommerpause zurück, nahm ihnen alle Last und Bürde, die sie seit Empfehlung der Kohlekommission, seit Ächtung der fossilen Energieerzeugung und dem folgerichtigen Gesetz dazu noch mit sich herumtrugen. Und Dietmar Woidke sprach zu den Lausitzern: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude! Brandenburg ist Gewinnerregion, Brandenburg kann Zukunft, Brandenburg wird auch Strukturwandel können!

Bewegende und mutmachende Worte

Bewegende Worte. Mutmachende Worte. Sie haben viel mit Glauben zu tun und ein wenig mit Tatsachen. Der Kohleausstieg ist Fakt. 2038 ist Schluss, beschlossen im Bundestag am 3. Juli. Für die betroffenen Reviere gibt es Strukturhilfen, 40 Milliarden Euro im Ganzen. Allein in der Lausitz hängen mehr als 7.000 direkte und mindestens noch einmal so viele indirekte Arbeitsplätze an der Kohle. Zuerst wird das Kraftwerk Jänschwalde heruntergefahren, dann der zugehörige Tagebau und in der Folge Schwarze Pumpe und Welzow-Süd. Soviel zu den Tatsachen. Ab jetzt bewegen wir uns im Konjunktiv.

Das Geld - für Brandenburg sind es etwas mehr als zehn Milliarden Euro - soll verhindern, dass es im Revier einen ähnlichen Strukturbruch gibt wie nach der Wende, als nach dem Zusammenbruch der DDR in kurzer Zeit zehntausende Industriejobs in der Lausitz brutal wegbrachen und Perspektivlosigkeit plus Massenabwanderung hervorriefen. Um das zu verhindern, gibt es Ideen und Projekte. So soll ein zu entwickelndes Forschungs- und Wissenschaftszentrum um die BTU Cottbus-Senftenberg ebenso entstehen wie ein Universitätsklinikum mit angeschlossener Medizinerausbildung, die Infrastruktur, von Straße über Schiene bis zum 5G-Netz soll ausgebaut werden, nicht zuletzt will die Deutsche Bahn AG 1.200 neue Arbeitsplätze in ihrem erweiterten Cottbuser Bahnwerk schaffen, der Startschuss soll noch Anfang September fallen.

Gesellschaftlicher Kraftakt

Ohne Zweifel ist der Kohleausstieg ein gesellschaftlicher Kraftakt. Ohne Zweifel verlangt es für eine industrielle Zukunft, gerade der monostrukturierten Lausitz, nach der Kohle mehr als geldvolle Gießkannen. Konkrete Ideen und Pläne sind wichtig, gerade weil unter den Revieren der Kampf um Investoren längst begonnen hat. Die Sachsen haben sich bereits aus einer Entwicklung der gemeinsamen Lausitz verabschiedet und kochen ihre eigene Suppe. Konkurrenz auf engstem Raum.

Insofern ist es wichtig, dass Brandenburg die Lausitz zum Topthema der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause gemacht hat, auch der Beschluss für einen ständigen regionalen Ausschuss im Landtag ist ein gutes Zeichen für die Region. Doch am Ende wird konkret abgerechnet, aus den Konjunktiven müssen Tatsachen werden, aus Absichtserklärungen Arbeitsplätze - und der Weg dahin muss ein transparenter sein. Inklusive dem Eingeständnis, noch nicht auf alle Fragen Antworten zu haben und auch vor Fehlern nicht gefeit zu sein. Hauptsache, aus dem Auftakt wird jetzt ein engagierter Dauerlauf, auch der Landespolitiker. Man möchte ihnen zurufen: Fürchtet euch nicht!

Sendung: Brandenburg aktuell, 26.08.2020, 19:30 Uhr