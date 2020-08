Bild: dpa/Pavel Golovkin

Nawalnys Behandlung in Berlin auf der Kippe - Erkrankter Kreml-Kritiker soll nicht transportfähig sein

21.08.20 | 07:53 Uhr

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist schwer erkrankt und in Sibirien in ein Krankenhaus gekommen. Eigentlich sollte er am Freitag nach Berlin transportiert werden, für eine Behandlung in der Charité. Doch nun gibt es offenbar Probleme.



Die angekündigte Verlegung des lebensgefährlich erkrankten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny nach Berlin steht in Frage. Die Sprecherin Nawalnys, Kira Jarmysch, teilte am Freitgmorgen mit, die behandelnden Ärzte in Omsk hätten den Patienten als nicht transportfähig bezeichnet. Sein Gesundheitszustand sei zu "instabil", um nach Deutschland gebracht zu werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Nawalny zuvor die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Er soll mit einem Flugzeug nach Berlin gebracht und in der Charité behandelt werden. Die Maschine war in der Nacht zu Freitag in Richtung Omst gestartet. Bisher hätten die Ärzte erklärt, dass sie den Transport genehmigen würden, so Jarmiysch. Im Moment aber gäben die Ärzte keine Erlaubnis. Die Nawalny-Sprecherin warf dem Kreml vor, diese Entscheidung getroffen zu haben.

Sprecherin geht von Vergiftung aus

Der russische Oppositionelle war am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war auf einem Flug auf dem Rückweg von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau plötzlich ohnmächtig geworden. Wegen des Vorfalls machte das Flugzeug in Omsk eine Notlandung. Seine Sprecherin sagte, Nawalny habe am Flughafen nur einen schwarzen Tee getrunken. Sie sei überzeugt davon, dass er "absichtlich vergiftet wurde". Nawalny lag zunächst der Intensivstation im Koma und musste beatmet werden. Der stellvertrende Chefarzt der Omsker Klinik sprach von einer "uneindeutigen Diagnose". Man habe Nawalny stabilisieren können, aber sein Zustand könne sich jederzeit ändern.

Merkel: Werden auf Aufklärung bestehen

Sie sei "sehr bestürzt" über die Nachricht der Erkrankung, sagte Merkel am Donnerstag am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Bregancon. Nawalnys Zustand sei besorgniserregend. Es müsse aufgeklärt werden, wie es dazu gekommen sei. "Darauf werden wir bestehen."

