Die behandelnden Ärzte seien mit Nawalnys Frau Julia in engem Austausch, erklärte die Klinik. "Im Einvernehmen mit seiner Ehefrau geht die Charité davon aus, dass die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand in seinem Sinne ist."

Freunde und Unterstützer des 44-jährigen Nawalny hatten den Verdacht geäußert, dass dieser beim Trinken einer Tasse Tees vergiftet wurde, bevor er in der vergangenen Woche auf einem innerrussischen Flug ohnmächtig wurde. Zunächst wurde er in einer Klinik in der sibirischen Stadt Omsk behandelt, am Samstag brachte ihn ein Privatflugzeug zur Behandlung nach Berlin. Dort hatten die Ärzte Hinweise auf eine Vergiftung durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer festgestellt.