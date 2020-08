rbb Brandenburg Aktuell | 02.08.2020 | Sebastian Walter (Die Linke) | Bild: rbb

Interviewserie "Politik am See" | Sebastian Walter (Die Linke) - Walter fordert schnelle Erhöhung des Vergabemindestlohns

02.08.20 | 15:32 Uhr

Für öffentliche Aufträge soll in Brandenburg künftig ein Mindestlohn von 13 Euro gelten. Doch die geplante Erhöhung verzögert sich - vor allem wegen Corona. "Skandalös" sei das, sagt Linke-Fraktionschef Sebastian Walter in der rbb-Interviewserie "Politik am See".

Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung des Interviews mit Sebastian Walter (Die Linke) im Rahmen der sechsteiligen Reihe "Politik am See". Darin befragte Brandenburg aktuell die Spitzenpolitiker der großen Fraktionen in Brandenburg zu aktuellen Themen. Andreas Hewel hat Sebastian Walter interviewt. Weitere Gesprächspartner waren: Dietmar Woidke (SPD), Andreas Kalbitz (AfD), Michael Stübgen (CDU), Péter Vida (BVB/Freie Wähler), Ursula Nonnemacher (B'90/Grüne).

Der Brandenburger Linksfraktionschef Sebastian Walter hat die drohende Verzögerung des höheren Mindestlohns für öffentliche Aufträge von 10,68 Euro auf 13 Euro pro Stunde kritisiert. "Gerade, wo wir wissen, wie viele Menschen in Kurzarbeit sind, wo wir wissen, dass Menschen nicht von ihrer Arbeit leben können, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir genau andere Signale", sagte Walter in der Reihe "Politik am See" bei Brandenburg Aktuell vom rbb. "Es geht nicht um Sparen, es geht nicht um Niedriglohn, sondern es geht um gute Löhne im Land." Walter sagte weiter, er halte die Verschiebung für "absolut skandalös".

Politik am See rbb Brandenburg aktuell - Sebastian Walter (Die Linke) ... im Gespräch mit Andreas Hewel.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums könnte sich die Erhöhung wegen der Corona-Krise verzögern. Eine Sprecherin sagte der Zeitung "Der Prignitzer [kostenpflichtig]" kürzlich, das Ministerium werde wohl erst Ende des Jahres dazu einen Gesetzentwurf vorlegen können.

Unabhängige Kommission empfahl Anstieg

Noch vor der Corona-Krise hatte der Landtag im Januar beschlossen, dass der Mindestlohn für öffentliche Aufträge auf 13 Euro pro Stunde steigen soll, und die Landesregierung aufgefordert, bis Ende September einen Gesetzentwurf vorzulegen. Eine unabhängige Kommission empfahl diesen Anstieg im Juni, verwies aber darauf, für den Zeitpunkt der Erhöhung die Corona-bedingten Steuermindereinnahmen und Mehrausgaben zu berücksichtigen. Die Arbeitgeber lehnen die Anhebung ab.

Die Linke will ein Grundeinkommen für Unternehmer

Walter kritisierte im Interview zudem die Landesregierung für ihren Umgang mit den Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige. "Das ist ein reines Fiasko, was die Landesregierung hier abgeliefert hat", sagte Walter. "Die Landesregierung hat Richtlinien verändert und so die Soforthilfe zu einem Lottospiel gemacht." Die rot-schwarz-grüne Koalition habe Solo-Selbstständigen Hilfe versprochen und diese sei bis heute nicht angekommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) solle seine Versprechen halten und die zwei Milliarden Euro für die Corona-Soforthilfe ausgeben. Das sei auch mit den Stimmen der Linken beschlossen worden. "Die Landesregierung fordert Solo-Selbstständige geradezu dazu auf, Hartz 4 zu beantragen", sagte Walter weiter.

Jedoch habe das Land Brandenburg mit 1,5 Milliarden Euro noch genügend Mittel, um die Unternehmer zu unterstützen, so Walter. Die Linke schlage deswegen ein Grundeinkommen für Unternehmer in Höhe von 1.080 Euro im Monat vor - vor allem auch für die Lebenserhaltungskosten. Ein ähnliches Grundeinkommen gebe es in anderen Bundesländern schon.

