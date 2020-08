Maas pocht in Moskau auf Aufklärung bei Tiergarten-Mord

Außenminister in Russland

Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Besuch in Moskau die russische Führung im Zusammenhang mit dem Berliner Tiergartenmord kritisiert. Der Fall habe "unser Verhältnis belastet", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Zahlreiche Nachfragen seien von russischer Seite unbeantwortet geblieben.

Vor einem Jahr war im Kleinen Tiergarten in Berlin der Georgier Tornike K. erschossen worden. Im Juni erhob die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe deswegen Anklage gegen einen russischen Staatsbürger. In der Anklageschrift wird der Mord als Auftragstat der russischen Regierung beschrieben.

Wenn der Generalbundesanwalt feststelle, dass der Mord im Auftrag eines anderen Staates geschehen sei, sei dies sehr ernst, so Maas. Man werde im Fall des im Tiergarten ermordeten Georgiers über Sanktionen entscheiden, wenn ein Urteil in dem Prozess gefällt worden sei. Lawrow sprach dagegen von "gegenstandslosen" Vorwürfen gegen Russland.