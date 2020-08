Etwa 100 Demonstranten haben sich am Samstag in Hennigsdorf (Oberhavel) versammelt, um gegen einen Aufmarsch von Rechtsradikalen am Bahnhof zu protestieren. Die Polizei sprach von 100, die Versammlungsleiterin Ursel Degner (Die Linke) von rund 150 Teilnehmern der Gegenkundgebung. Zur Kundgebung des rechtsextremen Spektrums aus dem nordwestlichen Brandenburg kamen 25 Teilnehmer. Die Veranstaltung lief bis zum Mittag friedlich ab, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte.