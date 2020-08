An öffentlichen Berliner Schulen gilt für Lehrerinnen das Verbot, Kopftuch zu tragen. Zu dieser umstrittenen Regelung muss nun das Bundearbeitsgericht ein weiteres Urteil fällen. Am privaten Canisius-Kolleg wird indes schon mit Kopftuch unterrichtet. Von Kira Pieper

Während das Bundesarbeitsgericht am Donnerstag ein weiteres Urteil über das Kopftuch-Tragen von Lehrerinnen im Unterricht an Berliner Schulen fällen muss, schafft das Canisius-Kolleg in Tiergarten Fakten: An dem vom Jesuitenorden getragenen, privaten und katholischen Gymnasium arbeiten mittlerweile zwei Muslima, die im Unterricht Kopftuch tragen.

Der Rektor der Schule, Jesuitenpater Marco Mohr, teilte dazu auf Anfrage von rbb|24 mit, religiöse Überzeugungen und Symbole dürften auch in der Schule ihren Platz haben; dies sei ein wichtiger Beitrag zur Pluralität einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Anders als öffentliche Schulen in Berlin ist das private Kolleg allerdings auch nicht an das Neutralitätsgesetz gebunden.