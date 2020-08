Der Brite Noël Martin, der seit 1996 bei einem Neonazi-Angriff in Mahlow (Teltow-Fläming) im Rollstuhl saß und im Juli verstorben ist, wird am Freitag (14. August) in seiner Heimatstadt Birmingham beigesetzt. Parallel zu den Trauerfeierlichkeiten wird die Brandenburger Landesregierung des Verstorbenen gedenken. Staatssekretär Benjamin Grimm wird am Gedenkort ein Blumengebinde niederlegen.