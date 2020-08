Helmut Krüger Potsdam Montag, 10.08.2020 | 20:07 Uhr

Verkehrspolitisch jedenfalls hat Olaf Scholz im Grunde recht wenig zu bieten, außer der uralten sozialdemokratischen Agenda: Das Auto darf nicht nur für die Begüterten da sein, sondern muss für das Volk da sein, incl. aller Straßenverkehrsausbauten, die damit verbunden sind. Da befindet er sich in Kontinuität nahezu aller sozialdemokratischer Hamburger Bürgermeister, außer ggf. Ulrich Klose und, mit anderem Parteibuch, Ole von Beust ausgenommen.



Was das Auto stören könnte, gehört in den Tunnel. Auch das wird auf Scholz´ Vorstellung hin in Hamburg handfest geplant: eine sündhaft teure U 5, die sich wie ein Lindwurm durch die Stadt schlängelt. Direkt erreichbarer und ohne techn. Hilfsmittel zugänglicher städtischer Schienenverkehr ist in seiner Agenda bislang nicht drin.



Ggf. bekommt er ja Anschauungsunterricht in Form der Potsdamer Straßenbahn. Oder wohnt er ausgerechnet da, wo er dieses "störende Gefährt" nur alle 20 Minuten zu sehen braucht?