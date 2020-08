Das Paritätsgesetz schreibt in Brandenburg eine Frauen-Quote mit paritätischer Besetzung der Kandidatenlisten bei Landtagswahlen vor. Doch das beschlossene Gesetz gefällt nicht jeder Partei. Deswegen verhandelt nun das Verfassungsgericht über den Beschluss.

Das Landesverfassungsgericht Brandenburg verhandelt am Donnerstag über das Paritätsgesetz, das den Anteil der Frauen im Landtag erhöhen soll. Das Gesetz verpflichtet die Parteien, bei künftigen Landtagswahlen ihre Kandidatenlisten abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen. Das Gesetz war Anfang 2019 beschlossen worden und soll erstmals für die Landtagswahl 2024 gelten. Brandenburg war damit bundesweit Vorreiter.

Berlin hält an Paritätsgesetz fest, Brandenburg wartet ab

Nach Urteil in Thüringen

Die AfD hatte argumentiert, dass die zwingende paritätische Besetzung der Kandidatenlisten die Parteien in ihrer Freiheit beschränke, selbst über die Kandidaten für Landtagswahlen zu entscheiden.

Die Landesgleichstellungsbeauftragte in Brandenburg Manuela Dörnenburg sowie der Frauenpolitische Rat, der rund 300.000 Frauen im Land vertritt, hoffen, dass das Gesetz Bestand haben wird. Frauen müssten entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil im Landtag vertreten sein, sagte Dörnenburg dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch in Potsdam: "Das gehört abgebildet im Parlament."