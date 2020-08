Blümel Jotwede Mittwoch, 12.08.2020 | 19:56 Uhr

In dubio pro reo! Sollte sich aber der Tatverdacht erhärten, muß mit äußerster Konsequenz, sowohl strafrechtlich als auch disziplinarisch gegen den Beamten vorgegangen werden. Dies ist auch aufgrund der exponierten Stellung des Beamten, und der möglichen Weitergabe von vertraulichen Daten, Ermittlungsstände etc. an unbefugte Dritte, oder sogar Tatverdächtigen, unumgänglich. Politische Affinitäten haben in einer Ermittlungsbehörde nichts zu suchen.