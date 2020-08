Rund 300 Menschen haben am Sonntag in Berlin im Lustgarten die angekündigte Umbenennung der Mohrenstraße gefeiert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte das Bündnis Decolonize Berlin e.V., ein Zusammenschluss von zehn Initiativen, Vereinen und Verbänden, die sich bereits seit mehreren Jahren für die Umbenennung der Mohrenstraße und anderer Orte in Berlin einsetzen.

In Redebeiträgen und Kunstperformances wurde Kritik am Gesamtkonzept des Humboldt Forums ausgedrückt. So hätten im Vorbild, dem originalen Hohenzollernschloss minderjährige Versklavte afrikanischer Herkunft dienen müssen und seien in der Schlosskapelle zwangsgetauft worden.

Kritik gab es auch an der geplanten Ausstellung von Kulturschätzen mit kolonialem Kontext im Humboldt Forum. Zugleich feierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die in der zurückliegenden Woche beschlossene Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Der neue Namensgeber war der erste schwarze Gelehrte an einer deutschen Universität.