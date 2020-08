Helmut Krüger Potsdam Samstag, 15.08.2020 | 21:46 Uhr

So lange ist es noch nicht her, dass zumindest im westdeutschen Teilstaat, mithin der vorherigen Bundesrepublik Deutschland, einschlägig von 175ern die Rede war. Das war das Dümmlich-Abwertende, hinausflüchtend in einen abstrakten Zahlencode.



Im Vergleich zu Deutschland schlagen im 94 %ig katholisch ausgerichteten Polen die Uhren immer noch anders: Auf Gesetzesebene ist in Deutschland sehr viel passiert, die gleichgeschlechtliche Orientierung wurde rechtlich als faktisch gleich zu allen anderen Orientierungen begriffen, im benachbarten Polen müssen offenbar noch sehr dicke Bretter gebohrt werden.



Doch auch hier bei uns ist die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Orientierung beileibe kein Selbstgänger. In der Kunstszene ja, in der Politk offiziöserweise auch, in Universitäten und Hochschulen auch; in Bauarbeiterbuden, in Automechaniker-Werkstätten und im männlich geprägten Profifußball beileibe noch lange nicht. Hitzelsbergers Coming Out stieß weitgehend auf taube Ohren.