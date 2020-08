Otto Freundlich Mittwoch, 19.08.2020 | 08:51 Uhr

Rechtsextremismus führt halt zu Gewalt, da muss man als Sicherheitsbehörde schon auf seine Leute aufpassen. Die AfD hat bekanntermaßen viele rechtsradikale Anhänger, zB



"Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. die Teilnahme an einer AfD-Demonstration in Chemnitz am 1. September 2018 als Auslöser für die konkrete Planung der Tat beschrieben."



https://www.juedische-allgemeine.de/politik/angeklagter-bezeichnet-afd-demo-2018-als-ausloeser/