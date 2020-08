Claudio Mitte Dienstag, 04.08.2020 | 16:44 Uhr

Popup Politiker.

Was für ein Verkehr? Rote Welle und irrer Ivan Radfahrer auf den Straßen? Ein Verkehr der auch für 3 Businsassen ständig gestoppt wird und im Stau steht und beim Anfahren dann wieder viel mehr Abgase und Lärm produziert? Busspuren die 10 oder 20 Min ungenutzt brach liegen und Kapazität fressen, damit dann für 10 Sekunden ein Bus mit 3 Insassen lang fahren kann?

Oder der Verkehr, wo man nirgends mehr anhalten, parken oder gar fahren kann außer man wohnt da? Ihr dürft alle ein Handy haben aber nur euch selbst anrufen ?? Häh ??

Umwelt? Ist das so was, wo Radfahrer die Baumscheiben platt trampeln? Oder siehe oben.. Rote Welle bremsen-anfahren-bremsen-anfahren-bremsen... ? Oder Parkplätze vernichten damit der Suchverkehr zunimmt?

Und die macht jetzt in Wohnungen und Bau??