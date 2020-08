Wie das Museum am Samstag mitteilte, wird damit der sonst übliche Termin am 8. Mai nachgeholt. Dieser war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Im heutigen Museum Karlshorst wurde am 8. Mai 1945 die Urkunde unterzeichnet, mit der Nazi-Deutschland seine Kapitulation erklärte. Damit war der Krieg in Europa offiziell beendet.



Am 2. September jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal - an diesem Tag im Jahr 1945 kapitulierte nach Deutschland auch Japan bedingungslos.