Amtsantritt - Samuel Salzborn als Berliner Antisemitismusbeauftragter eingeführt

03.08.20 | 15:28

Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ist neuer Ansprechpartner des Landes Berlin für das Thema Antisemitismus. Der 43-Jährige wurde am Montag von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) in sein Amt eingeführt, wie die Justizverwaltung mitteilte. Er folgt auf den Referatsleiter Lorenz Korgel, der das Amt vor einem Jahr kommissarisch übernommen hatte, wie die Justizverwaltung weiter mitteilte. Salzborn sei ein profilierter Wissenschaftler, sagte Behrendt laut Pressemitteilung. Mit der Verknüpfung von Forschung und Praxis verstärke Berlin damit den Kampf gegen Antisemitismus.

Salzborn sagte, er wolle jüdisches Leben in der Hauptstadt weiter sichtbar machen und stärken. Es solle künftig eine Selbstverständlichkeit sein, öffentlich die Kippa ohne Bedenken tragen zu können. Zugleich warnte er davor, dass die Vernetzung von Antisemiten mittlerweile "ein erhebliches Ausmaß" angenommen habe, was stärker in den Blick genommen werden müsse. Als Beispiel nannte er den antisemitischen Anschlag mit zwei Toten auf die Synagoge in Halle (Saale) am 9. Oktober 2019.

Wissenschaftler und Buchautor

Der 1977 in Hannover geborene Salzborn studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaft an der Universität Hannover, promovierte an der Universität Köln und schrieb seine Habilitation an der Universität Gießen. Zuletzt hatte er eine Gastprofessur zur Antisemitismusforschung an der TU Berlin. In diesem Jahr erschien sein Buch "Kollektive Unschuld. Die Abwehr der Schoah im deutschen Erinnern". Seit gut 20 Jahren beschäftige sich Salzborn nach eigenen Angaben wissenschaftlich mit "Antisemitismus in all seinen Facetten". Dazu zählten rechter und linker Antisemitismus, Antisemitismus mit einem christlichen oder einen islamischen Hintergrund sowie Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft. Das Land Berlin sei ein Vorreiter, weil es diese wissenschaftliche Erkenntnis aufgegriffen habe, um sich "gegen jeden Antisemitismus zu positionieren", sagte Salzborn.

Königsberg: "Mit Abstand der beste Kandidat"

Der Senat hatte im vergangenen Jahr ein Konzept zur Antisemitismus-Prävention beschlossen, zu dem auch das Amt eines Beauftragten für das Thema gehört. Um die Stelle des neuen Berliner Antisemitismusbeauftragte hatten sich laut Senatsjustizverwaltung mehr als 50 Kandidaten beworben. Salzborn sei mit Abstand der beste Kandidat gewesen, sagte Sigmount Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, der in der Auswahlkommission mitarbeitete. "Wir haben hier in Berlin die Herausforderung, dass sich Antisemitismus tagtäglich neu artikuliert" wie etwa zuletzt am Wochenende bei der Demonstration von rund 20.000 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Salzborn stehe vor der Aufgabe, auf neue und teils auch ungewohnte Erscheinungsformen von Judenhass zeitnah zu reagieren, sagte Königsberg dem Evangelischen Pressedienst

Rund 900 antisemitische Vorfälle 2019

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias) erhofft sich mit der Stellenbesetzung neue Impulse bei der Bekämpfung des Antisemitismus in Berlin. "Wir halten es für wesentlich, weiterhin das Problem des Antisemitismus an Schulen zu adressieren", erklärte Alexander Rasumny von Rias Berlin. Notwendig sei auch, "die Sensibilisierung der Polizei für die aktuellen Ausprägungsformen des Antisemitismus" zu unterstützen. Rias registrierte im vergangenen Jahr 881 antisemitische Vorfälle - 2018 waren es noch 1.085. Das ist ein Rückgang von 19 Prozent. Ende April sagte Projektleiter Benjamin Steinitz, die Zahlen seien allerdings kein Grund zur Entwarnung. Für jüdische Menschen habe sich die Bedrohungssituation in Berlin nicht entspannt.