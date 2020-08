Staatssekretärin Chebli tritt gegen Müller in der City West an

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) will im Kampf um den Bundestagswahlkreis in Charlottenburg-Wilmersdorf gegen den Regierungs- und SPD-Landeschef Michael Müller antreten.

Regierender Bürgermeister Müller will für den Bundestag kandidieren

"Ich freue mich auf einen offenen und fairen Wettbewerb um die Nominierung", teilte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. "Ab heute stehe ich, Sawsan Chebli, der SPD und meinem Kreisverband als Kandidatin für die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag zur Verfügung." Sie habe die Mitglieder ihres Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf gebeten, sie als Kandidatin zu nominieren.

Am Montag hatte Müller erklärt, im gleichen Wahlkreis antreten zu wollen. "Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe und in einer Partei aktiv sein darf, wo nicht Anspruchshaltung, sondern Engagement und Überzeugungen den Ausschlag geben", sagte Chebli nun. Sie hoffe auf einen Wettbewerb, der den Zusammenhalt stärke, statt zu spalten.