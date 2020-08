Webansen Dienstag, 11.08.2020 | 13:16 Uhr

Schade das diese Auswertungen immer nur von Immoportalen kommen. In der Regel sind dies Wohnungen und Häuser die frisch renoviert oder modernisiert wurden.



Natürlich sind die Mietspiegelpreise dementsprechend höher. Die Vermieter haben viel Geld investiert und können gemäß Mietspiegel + 10 % Neuvermietungsszuschlag verlangen, oder eine Wohnung wurde komplett modernisiert und der Vermieter kann die Miete bestimmen, die er möchte.



Fraglich wie hoch die Differenz der Transparenzmiete (Schattenmiete) vom Mietspiegel abweicht. Dies sollte F + B ebenfalls bewerten, um den tatsächlichen Unterschied darzustellen. Dieser Wert ist der nicht rechtmäßige, sollte der Mietendeckel in Karlsruhe scheitern.



Fair gegenüber Vermietern wäre auch die tatsächliche Transperenzmiete von Wohnungen die Zug um Zug ohne ein Immoportal vermietet werden aufzuschlüsseln.



So bauscht man eine Zahl auf und alle Vermieter werden wieder in einen Topf geschmissen.