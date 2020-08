Dazu werde Berlin im September eine Initiative im Bundesrat starten, kündigte Stoffers am Sonntag im rbb-Inforadio an. In Berlin lebe jedes dritte Kind in Armut - deshalb sei es wichtig, mobile Endgeräte über Sozialleistungen zu finanzieren.

Seit Beginn der Corona-Krise seien bereits 9.000 Tablets für sozialbedürftige Kinder angeschafft worden. Aus Bundesmitteln sollten nun demnächst weitere 40.000 Schüler-Tablets bestellt werden, so die Staatsekretärin.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) drängt auf eine bessere digitale Ausstattung der Schulen - auch um einen Fernunterricht besser bewältigen zu können, sollten wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder Schulen schließen müssen.