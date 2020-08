Der Berliner Senat berät am Dienstag über die Pläne für den Schulbeginn nach den Sommerferien. In der kommenden Woche startet das neue Schuljahr. Abstandsregeln wie vor den Ferien gelten dann nicht mehr, neu ist dagegen eine Maskenpflicht . Bildungssenatorin Sandra Scheeres will ihren Senatskollegen zudem weitere Details zum Schulalltag in Corona-Zeiten vorstellen.

Der Leiter des Gesundheitsamts Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, übte im nterview mit dem rbb erneut Kritik an der Berliner Teststrategie. Er warnte davor, dass Corona-Tests für Reise-Rückkehrer falsche Sicherheit geben würden.



Er sei irritiert darüber, dass derzeit der Eindruck entstehe, man müsse nur viel testen und dann könnten alle wieder an die Arbeit und in die Kita gehen, sagte Larscheid am Montagabend im rbb-spezial. Menschen ohne Symptome zu testen führe nicht zu guten Ergebnissen. Außerdem würden Infektionen, die am Ende des Urlaubs stattgefunden haben, nicht erfasst.



Statt sich auf Tests zu verlassen sollten alle Menschen auch weiterhin prinzipiell für zwei Wochen in Quarantäne gehen, sagte Larscheid. So stehe es auch in der Rechtsverordnung. Außerdem hätte dieses Mittel in den vergangenen Monaten in Berlin sehr geholfen.