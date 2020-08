Berliner Berlin Donnerstag, 13.08.2020 | 16:53 Uhr

Alles andere als eine positive Zwischenbilanz hätte mich auch gewundert. Vielleicht sollte man sich mal genau anschauen, was für Stellen gefördert werden. Der Großteil ist bei sozialen Trägern eingestellt, die eh bereits durch etliche Fördertöpfe subventioniert werden. Früher hießen die Stellen ABM oder Bürgerarbeit. Nach den 2 Jahren landen die meisten Menschen wieder in Hartz IV, denn sie zahlen nicht in die Arbeitslosenversicherung ein. Super angelegt die Steuergelder. SPD halt.