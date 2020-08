Die Kandidaten stellen sich auf dem Parteitag am 31. Oktober zur Wahl. Die SPD will dann den Führungswechsel in der Partei vollziehen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gibt den Landesvorsitz ab und Fraktionschef Raed Saleh und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey treten als Doppelspitze an. Ihre Wahl gilt als sicher.

Michael Müller hatte zuletzt angekündigt, dass er sich bei der nächsten Wahl um ein Bundestagsmandat bewerbe. Familienministerin Giffey erklärte bislang noch nicht offiziell, als Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 anzutreten, doch gilt es als ausgemacht, dass sie die Berliner SPD zum Jahresende nominieren und ins Rennen um das Rote Rathaus schicken wird.