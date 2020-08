Nicolas Stephan Potsdam Montag, 03.08.2020 | 22:23 Uhr

Herr Kühnert ist nicht einmal zwei Wochen jünger als ich und will mit ( nächstes Jahr) 32 in den Bundestag einziehen. Das ist einfach nur noch krotest. Wenn ich mir anhöre was er von sich gibt (Mietendeckel, Verstaatlichung von BMW oder was das war etc.), da kriegt man wirklich Angst. All diese brutalen und gravierenden Fehler, die heute gemacht werden, werden wir noch in zwanzig Jahren spüren. Genauso wie wir heute die Zäsche für den unterlassenen Breitbandausbau und den Verkauf von Wohnungen vor über zehn Jahren bezahlen.