Am Rande der Demonstration für die Kiezkneipe "Syndikat" ist am Samstagabend auch ein Bezirksbüro der SPD in Berlin-Neukölln attackiert worden. Wie die Partei am Montag mitteilte, zerstörten die Angreifer fünf Scheiben und richteten erheblichen Sachschaden an. "Die SPD Neukölln verurteilt diese sinnlose Gewalt scharf", hieß es in einer Pressemitteilung.