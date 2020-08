Erneut Krawalle in Neukölln nach Räumung von linker Kiezkneipe

Am Freitagmorgen wurde die linke Kiezkneipe "Syndikat" mit Unterstützung der Berliner Polizei geräumt - begleitet von Protesten. Es kam zu einzelnen Rangeleien und Festnahmen. Auch am Abend verlagerten sich die Proteste zum Richardplatz.

Nach der Räumung der umkämpften linken Kiezkneipe "Syndikat" kam es in Berlin-Neukölln zu weiteren Demonstrationen am Freitagabend ein.

In der Nacht zum Freitag und am Morgen hatten weit mehr als Tausend Menschen in den Straßen rund um die Kneipe laut und zum Teil aggressiv gegen die Räumung protestiert. Vereinzelt kam es dabei auch zu Steinwürfen auf Polizisten und zu Rangeleien.

Die Polizei nahm mehr als 40 Menschen fest. Mehrere Hundert Beamte waren im Einsatz. Ein weiterer Protest am Nachmittag sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.