Ein Platz in Berlin-Spandau ist am Samstag nach der Widerstandsgruppe Weiße Rose benannt worden. Er liegt in der Wilhelmstadt in unmittelbarer Nähe des früheren Gefängnisses der alliierten Mächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort war unter anderem Rudolf Heß inhaftiert, der beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Die Idee, dem bisher unbenannten Platz einen Namen zu geben, geht auf Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) zurück. Den Namen hatte Berlins SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, vorgeschlagen. Eine Mehrheit der Bezirksversammlung hat dem zugestimmt.