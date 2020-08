Kein Wunder also, dass jede neue stadtentwicklungspolitische Idee auf Landesebene mit einem Stöhnen auf Bezirksebene einhergeht: nicht noch mehr Aufgaben! Oder wenn, dann nur mit zusätzlichem Personal. Dass die Klagerufe zumindest nicht gänzlich ungehört verhallten, zeigt sich jetzt in der Antwort des Senats auf eine noch unveröffentlichte parlamentarische Anfrage, die dem rbb vorliegt.

Es ist ein breites Aufgabenspektrum, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bezirklichen Wohnungsämter abdecken sollen: Wohngeldanträge bescheiden, Wohnberechtigungsscheine ausstellen, kontrollieren, ob Wohnungen illegal als Ferienapartments genutzt werden, illegalen Leerstand ahnden – und neuerdings sollen sie auch darüber wachen, ob sich Vermieter an das Mietendeckel-Gesetz halten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Tätigkeitspalette.

Darin lassen sich die Linken-Abgeordneten Gabriele Gottwald und Katalin Gennburg aufschlüsseln, wie sich die Vollzeitstellen in den Wohnungsämtern in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben. Unterm Strich wuchs die Zahl der Stellen demnach von insgesamt 202 im Jahr 2010 auf jetzt 324. Macht einen Zuwachs von 123 Stellen oder 61 Prozent.

Wobei die Entwicklung in den einzelnen Bezirken höchst unterschiedlich ausfällt. Spitzenzuwächse verzeichneten die Bezirke Mitte und Neukölln mit einem Plus von jeweils 22 Stellen, was einer Erhöhung um 151 Prozent (Mitte) beziehungsweise 161 Prozent (Neukölln) entspricht. Dahinter folgen Marzahn-Hellersdorf (18 zusätzliche Stellen, 111 Prozent) und Charlottenburg-Wilmersdorf (16 Stellen, 94 Prozent).

Den geringsten Aufwuchs beim Personal in diesem Bereich verzeichneten laut der Statistik die Bezirke Treptow-Köpenick (1), Steglitz-Zehlendorf (2) und Friedrichshain-Kreuzberg (3). Im Mittelfeld bewegen sich Tempelhof-Schöneberg und Reinickendorf (jeweils plus 9), Pankow (11) und Spandau (12). Einzig der Bezirk Lichtenberg übermittelte dem Senat keine Angaben, weil aus dem Jahr 2010 keine Daten vorlägen, so dass ein Vergleich nicht möglich sei.