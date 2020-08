Mehr als zehn Milliarden Euro aus Bundesmitteln sollen in die Lausitz fließen, um den Kohleausstieg abzufedern. Wofür das Geld ausgegeben wird, ist bislang aber unklar. Antworten darauf könnte es am Mittwoch im Potsdamer Landtag geben.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich am Mittwoch um 10 Uhr vor der Sitzung des Potsdamer Landtags in einer Regierungserklärung zum Strukturwandel in der Lausitz äußern.

Im Kohlerevier sorgen viele Menschen sich um ihre Zukunft, wenn aus Klimaschutzgründen und vom Bundestag beschlossen in gut sieben Jahren das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde vom Netz geht und spätestens 2038 das Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe abgeschaltet wird. Zum Ausgleich hat der Bund Milliardenhilfen für die Lausitz zugesichert, unklar ist bislang aber wofür das Geld ausgegeben wird und wo neue gut bezahlte industrienahe Arbeitsplätze entstehen sollen.