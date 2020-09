1896 schuf Otto Stahn eine Brücke, die sowohl den Straßen- als auch Bahnverkehr über die Spree bringen sollte. Oberbaum wurden die Schiffssperren, an der Stelle genannt, an der die Spree in die Stadt hineinfloss. Ab 1902 fuhr hier Berlins erste U-Bahn ab dem Strahlauer Thor in Richtung Charlottenburg. 1945 sprengten deutsche Truppen vor Eintreffen der Roten Armee einen Teil der Brücke, der aber bald nach Kriegsende wiederhergestellt werden konnte. Mit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wurde die Oberbaumbrücke für den gesamten Verkehr einschließlich U-Bahn gesperrt und in einen innerstädtischer Grenzübergang (Ost- und West-Berlin) umgewandelt. Mehrere Menschen ertranken aufgrund unterlassener Hilfeleistung in der Spree oder wurden von Grenzern bei der Flucht erschossen. Seit der Wiedervereinigung verbindet die Brücke wieder Kreuzberg und Friedrichshain. Sie wurde umfassend saniert und gilt als Wahrzeichen der beiden Stadtteile. (historisches Foto: dpa/akg-images)