In den 1920er Jahren brummte das Leben am Potsdamer Platz als beliebter Treffpunkt der politischenund kulturellen Szene Berlins. Kaufhäuser, Cafés und eine belebte Kreuzung prägten den Platz. Um den stetig wachsenden Verkehr zu regeln und den Personalbedarf zur Verkehrsregelung zu reduzieren, wurde hier 1924 Deutschlands erste Ampelanlage in Betrieb genommen. Der Potsdamer Platz wurde im Krieg weitgehend zerstört. Bis Mitte der 1970er Jahre entfernte man im östlichen Teil, im sogenannten Todesstreifen, nahezu alle übriggebliebenen Gebäude. Und auch im westlichen Teil riss man lieber ab, als zu sanieren. Ab 1990 wurde der Potsdamer Platz neu bebaut. 1997 enthüllt, erinnert eine Nachbildung des Verkehrsturms in vollkommen neuer Umgebung an die alte Kreuzung. (historische Foto: imago images/Archivi)