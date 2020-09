Warum geht es mit den Ermittlungen zur rechtsmotivierten Anschlagserie in Neukölln nicht voran? Das sollte die Sonderkommission "Fokus" herausfinden, die am Montag ihren Bericht vorlegt. Ein erster Blick ins Dokument verrät: Die Chancen auf Aufklärung schwinden weiter. Von Jo Goll

Mehr als 70 Straftaten registrierte die Polizei im Zusammenhang mit der Anschlagserie in Neukölln - darunter mehr als 20 Brandstiftungen an Autos. Betroffen sind Gewerkschafter, Buchhändler, Lokalpolitiker der SPD und der Linken. Menschen, die eines eint: ihr Engagement gegen Rechtsextremismus.

Danach rechnen die Ermittler der Serie nunmehr neun weitere Brandstiftungen an Fahrzeugen zu, bei denen sie vermuten, dass sie von den tatverdächtigen Neonazis begangen worden sein könnten. Auch zu diesen Taten fanden die Ermittler jedoch keine Beweise. Die meisten Taten ereigneten sich zwischen Ende 2016 und Mitte 2017, manche reichen aber bis ins Jahr 2014 zurück.

Beim Mangel an Beweisen bleibt es also, das wird in dem "Fokus"-Bericht deutlich. Es bestehe zwar "eine hohe kriminalistische Wahrscheinlichkeit für die Täterschaft" der verdächtigen Neonazis, heißt es in dem 72 Seiten langen Bericht. Doch die Beweislage habe sich nicht nachhaltig verändert.

Monatelang hatten die Ermittler gehofft, Beweismaterial auf dem Laptop Sebastian T.s zu finden, der bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt wurde. Die Entschlüsselung scheiterte jedoch trotz mehrfacher Versuche. Auch das Bundeskriminalamt wurde laut Bericht um Amtshilfe gebeten - hatte aber ebenfalls keinen Erfolg.