Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will den Umgang des Verfassungsschutzes mit ihrer Partei in der Öffentlichkeit juristisch prüfen lassen. Sie will dazu eine Normenkontrollklage gegen das Verfassungsschutzgesetz beim Landesverfassungsgericht einreichen, wie die Fraktion am Freitag mitteilte. Bei der Klage geht es darum, ob das Landesverfassungsschutzgesetz vereinbar mit dem Landesrecht ist.

Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte den AfD-Landesverband im Juni zu einem rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt. Die vorherige rote-rote Landesregierung hatte zum Ende ihrer Legislaturperiode die Transparenzregeln des Verfassungsschutzgesetzes erweitert.