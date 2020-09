Mehr als die Hälfte Deutschlands, 54 Prozent der Gesamtfläche, bieten laut der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) möglicherweise geologische Eigenschaften, um ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll einzurichten. Dies geht aus einem Zwischenbericht hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Demnach wären auch weite Gebiete in Brandenburg sowie Teile Berlins dafür geeignet.

Julia Schmidt, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen teilte am Montag mit, dass Sorgen vor einem Endlager Brandenburg absolut nachvollziehbar seien, dennoch müssten die Sicherheit aller Bundesbürger sowie der Umweltschutz die wichtigsten Kriterien bei der Standortwahl sein. "Das sicherste Endlager wäre aber auch das sicherste Endlager, falls am Ende des langen Prozesses die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf ein Gebiet in Brandenburg hindeuten sollten." Sollte eine "engstirnige" Auswahl getroffen werden, würden die Risiken nicht an der Landesgrenze haltmachen, so Schmidt.