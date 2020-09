Bei der Suche nach einem Standort für ein deutsches Atommüll-Endlager mahnt die Brandenburger Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu einem fairen und transparenten Auswahlprozess. Sie finde es sehr problematisch, wenn der Untersuchungsprozess schon sehr frühzeitig kritisiert werde, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag dem rbb.

Nach dem am Montag vorgelegten Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) für ein Atommüll-Endlager hatte Söder gesagt, bei ihm bleibe "eine Menge an Fragen" und "eine große Portion Skepsis".

"Wir haben jetzt hier diese irrsinnigen Mengen an strahlendem Müll", sagte Nonnemacher. Der radioaktive Abfall befinde sich zum Teil an ungesicherten Standorten bei einzelnen Atomkraftwerken. "Wir müssen jetzt endlich mal eine Endlagersuche betreiben." Es sei richtig, dass auch Brandenburger Gebiete untersucht werden. Frühzeitige Reaktionen wie "Aber nicht bei mir" oder "Unser Gebiet ist ungeeignet" seien nicht angebracht. "Eine besonders ungute Rolle spielt dort der Freistaat Bayern mit Herrn Söder an der Spitze", sagte Nonnemacher. "Wenn wir uns so an die Endlagersuche rantasten, dann wir der Prozess scheitern."